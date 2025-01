Roma acido e insulti a coppia omosessuali dai vicini omofobi | Purtroppo abbiamo un mutuo

Leggi su Dayitalianews.com

“Vogliamo andare via, mail”, queste le parole di una vicenda sconfortante (riportata da La Repubblica) che vede unadiin un condominio dioggetto di vessazioni omofobe dei. Unaomosessuale – che vive in un condominio ada tre anni – è sotto attacco dei: unache ha due bambine piccole. Marco e Andrea, 51 e 53 anni, hanno denunciato alla polizia ciò che subiscono da tre anni, ossia da quando i duehanno comprato casa vicino alla loro; un piano terra, adiacente con quello della, in zona La Rustica. “Vorremmo andarcene – hanno detto – maancora dieci anni dida pagare”.Marco e Andrea sono compagni di vita tramite un’unione civile dal 2013, e da 20 anni abitano in un appartamento al piano terra a La Rustica, un quartiere alla periferia di