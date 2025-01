Romadailynews.it - Rifiuti: Palmieri (Pd), a Roma nuovi cassonetti bilaterali a campana sono innovazione

, l’installazione dei“una sempliceche cambiera’ in meglio la modalita’ di conferimento deie l’efficienza della raccolta”.Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Ambiente di, Giammarcodel Partito democratico. “E’ una ottima notizia che dopo la prima sperimentazione all’Appio – proseguedel Pd -, saranno presto posizionati anche nelle strade del quartiere Africano, di Prati e San Lorenzo, e poi nel resto della Capitale. Un’che e’ stata presentata da Ama, questa mattina, con il sindaco Gualtieri e l’assessora Alfonsi, che rendera’ piu’ facile il deposito deidifferenziati da parte dei cittadini. Una proposta che la commissione Ambiente ha sottoposto all’azienda municipalizzata per iin avvio di consiliatura di cui siamo molto orgogliosi e che adesso diventa realta’”.