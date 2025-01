Lanazione.it - Rifiuti in strada. Acam individua i responsabili

’scova’ idell’abbandono selvaggio digrazie.a due lettere inviate dai suoi stessi uffici. A far risalire ai colpevoli (che saranno multati) sono state infatti le missive cheindirizzato alcuni giorni fa a due cittadini che, dopo averle lette, le hanno gettate nella spazzatura di ogni genere lasciata proprio nel centro storico di Arcola. L’episodio martedì quando, dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, l’assessore alla polizia locale Gianluca Tinfena, insieme a operatori della Maris, ha fatto un sopralluogo in piazza Vittorio Veneto, proprio vicino agli Spiazzi. E lì hanno trovato sacchi e sacchetti diabbandonati, di vario genere. A quel punto sono stati aperti e la firma deiè stata trovata proprio grazie alle due buste inviate dapochi giorni fa: le stesse lettere che sono arrivate ai cittadini arcolani per l’informazione delle modifiche al calendario dei recuperi.