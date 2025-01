Scuolalink.it - Retribuzione dei neolaureati in Italia: migliora, ma rimaniamo in coda tra i Paesi dell’UE

Lad’ingresso per i laureatini ha mostrato segni dimento, ma il confronto con altrieuropei rivela una realtà meno positiva. Secondo la Total Remuneration Survey 2024 condotta da Mercer, multinazionale della consulenza aziendale, i giovani laureati al loro primo impiego inguadagnano circa 30.500 euro all’anno, con un incremento del 5,4% rispetto al 2021. Tuttavia, nonostante questo progresso, l’rimane tra icon i salari più bassi per iin Europa.: i settori più remunerativi per iL’indagine di Mercer ha evidenziato che alcuni settori offrono stipendi d’ingresso più alti rispetto alla media nazionale. Tra questi, il settore delle life sciences si distingue con unamedia di 33.000 euro nel 2024, registrando un aumento dell’8% rispetto alla mediana.