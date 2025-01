Lanazione.it - Pulizia strade a Firenze, il vigile sbaglia giorno e chiama il carroattrezzi. Auto rimosse, scatta il rimborso

Leggi su Lanazione.it

, 17 gennaio 2025 – Brusco risveglio per i residenti di piazza Dalmazia e dintorni mercoledì mattina. Colpa di una pioggia di multe.te. Con tanto di rimozione forzata a opera dele una maxi stangata da 170 euro per recuperare l’più 25 euro di verbale. Sì, tutto vero. Capita a tutti dire e stavolta l’errore è toccato aldi turno nella notte tra martedì e mercoledì in zona piazza Dalmazia. A farne le spese però sono stati meno di una decina di residenti che al risveglio hanno ricevuto una doccia gelata. Leche avevano parcheggiato la sera prima infatti non c’erano più. Sparite. Senza un apparente o valido motivo. Il cartello che avvisa ladella strada indica infatti come’X’ da cerchiare in rosso sul calendario come il terzo martedì del mese, da mezzanotte fino alle 6 di mattina.