Prezzo del gas benzina dazi e inflazione | come sarà il 2025 dell’economia italiana?

Roma, 17 gennaio– Undi luci e ombre: è l’anno che si prospetta per l’economia, tra prezzi dell’energia in aumento che gravano sue costi delle imprese e timori per gli effetti deisull’export. ARCHIVIO ITALIA CRISI LAVORO - CGIL 650 MLN DI ORE DI CIG DA INIZIO ANNO 530 MILA LAVORATORI - FOTO DITTA OPERAIO - FOTO NEWPRESS La sintesi è tracciata dal centro studi di Confindustria, che nella sua congiuntura flash di gennaio segnala un mix di sfide e opportunità per l’economia nazionale, segnata da tensioni sui mercati energetici, rallentamenti industriali e segnali di debolezza nei consumi. Emergono tuttavia spiragli positivi,il miglioramento del settore dei servizi e il progressivo calo dei tassi d’interesse. Mentre il mondo si adatta a un contesto globale in evoluzione, l’Italia cerca di bilanciare le difficoltà interne con le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che potrebbe rappresentare un volano per la crescita.