Pompei dagli scavi emerge un grande complesso termale | Apparteneva a qualcuno di importante

in corso nell’insula 10 della Regio IX diè emerso unall’interno di una domus privata, annesso a un salone per banchetti. Secondo gli archeologi si tratta di uno dei più grandi e articolati settori termali privati tra quelli scoperti finora negliani. Ci sono infatti solo pochi altri esempi di terme di queste dimensioni, tra cui le terme dei Praedia di Giulia Felice, quelle della Casa del Labirinto e della Villa di Diomede.IlanoIlemerso in questi giorni è direttamente collegato a unasala conviviale, il cosiddetto «salone nero» emerso nei mesi scorsi. Secondo gli storici, la struttura della domus emersaani dimostrerebbe come il proprietario sfruttasse l’abitazione per banchetti che servivano soprattutto ad assicurarsi il consenso elettorale dei propri ospiti, promuovere la candidatura di amici o parenti, o semplicemente per affermare il proprio status sociale.