Agi.it - Pochi spazi e celle stracolme. Ecco dove dormono i detenuti del 'Beccaria'

AGI - I giovani reclusi nel carcere minorile '' di Milano sono "spesso costretti a mettere i materassi per terra"dormire per mancanza di. Lo riferisce all'AGI il garante deiFrancesco Maisto raccontando gli esiti dell'ispezione effettuata nei giorni scorsi nella struttura che vive una stagione molto complessa attraversata da rivolte, tentativi di fughe, incendi e sconvolta dall'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria ai quali è stata contestata anche l'ipotesi di reato di tortura. I letti, è emerso dall'ispezione a cui ha partecipato anche la direttrice reggente Raffaella Messina, "sono ancorati sul pavimento con una colata di cemento armato poiché essendo di ferro, i ragazzi li utilizzano per sfondare i muri". La mancanza diè determinata dall'alto tasso di sovraffollamento, spiega Maisto.