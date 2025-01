Lanazione.it - Pistola alla tempia. Infermiere sotto minaccia: "Voleva un farmaco"

L’si è trovato con lapuntata. "Addirittura con una", denuncia Simone Baldacci, coordinatore funzione pubblica Cgil Asl Toscana Centro. Unapoi risultata scacciacani, ma priva di tappo rosso. Fatto sta, che sul momento - da quanto ricostruito – l’operatore sanitario ha visto un revolver contro di lui. Il fatto è accaduto al centro La Badia di San Miniato, nella frazione de La Catena. Si tratta del centro di salute mentale dotato di ambulatori, casa famiglia, e anche laboratori per le attività dei pazienti. Sono le 17,15 di mercoledì. Si presenta un soggetto – risultato essere un tossicodipendente, con precedenti di polizia – che non è paziente assistito dal centro. Un soggetto non noto, in quel momento, al personale. Nella stanza l’era solo quando è entrato l’uomo a cui è stata prenotata una visita.