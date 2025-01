Napolipiu.com - Napoli-Atalanta: Conte ha un solo obiettivo. Entusiasmo alle stelle

ha un">Gli azzurri affrontano la trasferta di Bergamo dopo l’addio di Kvaratskhelia.Ilsi prepara alla prima sfida del dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri arrivano al match di Bergamo da capolista e campione d’inverno, ma dovranno fare a meno del georgiano, autore finora di 5 gol e 3 assist in stagione.Antonioha già preparato la squadra a questa assenza. Il tecnico, che ha plasmato un“assatanato” in pochi mesi, da una settimana ha fatto intendere al gruppo di dover fare i conti con l’addio del talento georgiano. La risposta è stata da grande squadra.L’intorno alla squadra è: duemila tifosi si raduneranno oggi a Capodichino per salutare la partenza del bus, con molti supporters che seguiranno gli azzurri fin dal raduno di Castel Volturno.