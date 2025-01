Ilgiorno.it - Metropolitana 4, cosa manca per la conclusione definitiva dei lavori. E quando termineranno

Milano, 17 gennaio 2025 – Idi risistemazione delle piazze e delle strade sotto le quali si è scavato per realizzare la4 sarannomente conclusi solo nella tarda primavera, intorno a maggio. No, il cronoprogramma ufficiale dei cantieri non c’è ancora: WeBuild, la capofila delle imprese costruttrici, non l’ha ancora presentato al Comune. Il braccio di ferro è in corso, lo scambio di lettere pure. Da un lato l’assessorato comunale alla Mobilità che, come riportato, il 13 gennaio ha inviato un sollecito alle imprese perché, a fronte dei “cospicui ritardi”, presentino un cronoprogramma aggiornato. Dall’altro lato WeBuild che, l’altro ieri, ha risposto, a sua volta con una missiva, proponendo l’apertura di un tavolo di confronto per concordare tempi e modi dell’ultimo miglio dei cantieri della linea Blu e sottolineando che i ritardi sono stati causati anche dal blocco dei pagamenti disposto (e poi superato) per le difficoltà di reperimento degli extra-costi.