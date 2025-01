Maltempo | in Campania allerta meteo gialla per temporali

Leggi su Ildenaro.it

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica dadi livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi, fino alle 20 di domani. Si prevedono, infatti,anche intensi su tutta lacon un conseguente rischio idrogeologico localizzato (con possibili fenomeni come frane, esondazioni, allagamenti, caduta massi). Contestualmente, la stessa Protezione Civile, considerando le valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso diper vento forte con possibili raffiche e mare agitato con mareggiate fino alle 20 di domani. La Protezione civile raccomanda ai Sindaci di tutta laattivando i Centri Operativi Comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alle previsioni.