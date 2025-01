Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hon/Saville 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: comodo 1° set per le azzurre!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Hon/6-1! Sbaglia unsmash Dariae consegna la prima frazione subito alle giocatrici italiane, in 40? di gioco.40-15 Stecca la risposta di rovescio Hon.30-15 Gran schiaffo al volo di Sara!15-15 Largo il lob difensivo di Daria.0-15 Risposta fortunata, stretta e vincente dicon il dritto.5-1 Doppio fallo (1° di Hon, 2° del match) Break.30-40 Risposta vincente di rovescio di, mini-set point!30-30 Nastro vincente in risposta di.30-15 Nuovo intervento dell’a.15-15 Molto bene a rete, come d’altronde è normalità. Vince la schermaglia contro la malcapitata(ex Gavrilova, ricordiamo).15-0 Chiude comodamente a rete Gavrilova.4-1 Ai vantaggi letengono un game importantissimo! Tutti ai vantaggi, tranne il 1° e il 4°, ma abbiamo perso solo quello sulla battuta di