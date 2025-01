L’incredibile storia di Valentina | non sa di essere incinta partorisce in casa

Leggi su Dayitalianews.com

Unaa metà tra la favola e il surreale quella che ha avuto luogo a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio nel lucchese, dove una coppia si è ritrovata dall’oggi al domani adgenitori. Protagonisti di questa incredibile vicenda sonoMecchi, cameriera di 42 anni e il compagno Giacomo Paoli, pizzaiolo di 43 anni. Come raccontato dal Corriere fiorentino Giacomo all’alba del 15 gennaio era uscito diper recarsi alla farmacia di turno aperta e chiedere qualcosa per la compagna che avvertiva nausea e diarrea. Il tempo di rientrare ae ha scoperto didiventato padre.Il parto diLa donna avvertiva nausea e diarrea, malori che il compagno aveva attribuito all’influenza di stagione e all’intolleranza al glutine. Così Giacomo è uscito presto all’alba per acquistare un medicinale anti-influenzuale nella farmacia di turno.