Donnaup.it - Le nuove mensole Ikea: idee originali per ottimizzare gli spazi

Leggi su Donnaup.it

Utilizzarea scomparsa per massimizzare loo disponibileLepergliLesono un elemento essenziale nell’arredamento di una casa. Non solo offrono un’opportunità per esporre oggetti decorativi, ma possono anche essere utilizzate per organizzare eloo disponibile., il famoso marchio di arredamento svedese, ha recentemente introdotto una nuova linea diinnovative che permettono di sfruttare al massimo ogni centimetro della tua casa.Una dellepiù interessanti è l’utilizzo dia scomparsa. Questepossono essere facilmente ripiegate quando non sono in uso, liberandoo prezioso. Ad esempio, puoi installare una mensola a scomparsa nella tua cucina per creare un piano di lavoro aggiuntivo quando ne hai bisogno, e ripiegarla quando hai finito di cucinare.