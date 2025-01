Ilfattoquotidiano.it - La traduzione è troppo imbarazzante: la Federazione di sci vieta lo slogan “I love Wank” durante le gare sulle nevi di Garmisch

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La pubblicità è l’anima del turismo e la Bayerische Zugspitzbahn, che gestisce gli impianti sciistici di risalita a-Partenkirchen avrebbe voluto rinnovare le sue inserzioni in occasione delledi Coppa del Mondo di sci alpino. Al posto di “Zugspitze – Top of Germany” si sarebbe dovuto scegliere un altroe reclamizzare direttamente una delle altre montagne locali servite dai suoi impianti. Il nuovo logo avrebbe dovuto essere inciso anche nella neve sul Kreuzeck, un tratto ripido della famosa via Kandahar, che sarà particolarmente al centro dell’attenzione dei dronila discesa libera e il superG femminili di Coppa del Mondo di sci il 25 e il 26 gennaio, ma anche nel corso della discesa maschile il 2 febbraio successivo.Per Klaus Schanda, direttore marketing della Zugspitzbahn, si sarebbe prestato in modo eccellente loimpiegato ormai da anni tra le cabine blu della ovoviabahn, dove alcune cabine recano la scritta “I“, in cui la parola “” è sostituita da un cuore rosso come nel logo pubblicitario di New York del 1977.