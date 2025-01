Amica.it - Intervista a Barbara Chichiarelli, che interpreta Margherita Sarfatti nella serie "M - Il figlio del secolo". Ecco cosa ci ha detto

«Quando l’ho visto al cinema è cambiato tutto».non ha dubbi: per la qualità con cui è stato realizzato dal regista Joe Wright, la miniM – Ildel(qui la nostra recensione) dovrebbe essere visto sul grande schermo. Meglio ancora in una sala con altre persone. Esperienza collettiva che ne esalta i pregi. «L’ho visto sul computer e poi alla Mostra di Venezia, al cinema, ed è cambiato tutto. Cioè, è come se lo avessi capito fino in fondo. Per esempio, alcuni dei movimenti di macchina solo al cinema sono diventati chiari. È stata proprio una visione completamente diversa», ci spiega in una pausa tra la tinteggiatura della parete della sala e le prove dello spettacolo di un laboratorio teatrale dove insegna.