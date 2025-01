Gamberorosso.it - "Il detox non esiste. E l’alimentazione non è una medicina". Sfatiamo il mito delle false promesse di gennaio

Leggi su Gamberorosso.it

, il mese dei regimibuone intenzioni e della dieta del «mai più nella vita un panettone». Anche quest'anno, puntuali come le tasse, arrivano i consigli su come purificarsi dopo le abbuffate natalizie. I giornali ne parlano come se fosse un rito di passaggio obbligatorio, e il Dry January – la rinuncia all’alcol per un mese – si aggancia perfettamente al mantra del depurarsi. Ma siamo proprio sicuri che questo famosoabbia senso?Il termine «» suggerisce l'idea che il nostro corpo sia una specie di discarica da ripulire con il giusto mix di tisane e centrifugati, ma quando si chiede alla scienza, la risposta è piuttosto netta: ilnon. Nonuna definizione scientifica, nonun processo specifico che faccia quello che promettono gli influencer su Instagram o i cartelloni pubblicitaricliniche chic «Non ci sono evidenze scientifiche veramente precise sul concetto di- ci spiega la Dott.