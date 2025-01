Ilrestodelcarlino.it - Il caso tribunale in Consiglio: "Rischio sfratto, quale futuro?"

Una doppia interrogazione suldel. È quanto depositato dai consiglieri di ‘Noi Ascoli’ e dalle forze di opposizione in vista delcomunale di martedì prossimo alle 15. Uno dei due documenti, che vede come primo firmatario il consigliere Emidio Premici e che è stato sottoscritto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Fioravanti Sindaco, Partito Popolare Piceno e Per Ascoli, intende chiedere al primo cittadino Marco Fioravanti aggiornamenti in merito alla vicenda che ruota attorno al Palazzo di Giustizia. L’immobile di piazza Serafino Orlini, infatti, è al centro di una vicenda giudiziaria. Attualmente di proprietà del fondo immobiliare ‘Investire Sgr’, l’edificio è stato concesso in locazione al ministero della Giustizia fino allo scorso 28 dicembre 2022 e, pertanto, dallo scadere del termine la proprietà ne ha richiesta la restituzione senza, tuttavia, essere tornata in possesso del bene.