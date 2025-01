Ilgiorno.it - Il 2025 sarà l’anno dell’urbanistica. Rivoluzione per le aree dismesse

Ilper Sesto San Giovanni. Non soloFalck, quest’anno partiranno i piani di recupero degli ambiti e degli edifici abbandonati nella città già costruita. "Con gli uffici tecnici definiremo i progetti di recupero di siti industriali dismessi tra i quali ex Enichem, Cascina Gatti, Gabbioneta, ex Impregilo, ex deposito Enel – annuncia l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –. Porterò in approvazione anche il nuovo regolamento edilizio e avvieremo la variante al Pgt sulla base di alcune nuove istanze che sono state presentate". A vent’anni dal primo piano, l’ex Enichem al Restellone diventerà un nuovo isolato residenziale a due passi dall’Unione Zero e dalla Città della Salute e della Ricerca sulle ex Falck. Una delle torri previstela “porta“ di ingresso a Sesto, arrivando dalla Brianza, e ci saranno anche nuove attività commerciali con un supermercato che nel quartiere oggi manca.