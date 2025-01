Bergamonews.it - Gori e la commissione Industria in visita all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche di Helsinki

L’europarlamentare Giorgioquesta mattina è volato aperre l’Echa,n Chemicals Agency, l’Agenziaper le, un’istituzione dell’Unionecon sede, appunto, nella capitale finlandese.è arrivato in Finlandia ieri sera con altri componenti della, Tecnologia, Ricerca ed Energia, di cui l’ex sindaco di Bergamo è vice presidente. Motivo del viaggio è quello di conoscere una la principale agenzie UE che si occupa della sicurezza dei prodotti chimici del nostro continente, compartole importante per molti territori europei.“Unanecessaria – spiega– quella di oggi a, anche per comprendere meglio il modo in cui Echa lavora: l’agenzia si impegna per tutelare la salute dei cittadini europei, registrando, disciplinando e anche limitando i prodotti chimici che vengono usati in Europa.