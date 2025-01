Gala di flamenco a Roma con Sergio Bernal e la cantante Luz Casal ‘amata’ da Almodovar

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Grandi danze e musiche spagnole all’Auditorium Parco della Musica. Ritornano ail 19 gennaio (unica replica il 20) Las Estrellas, appuntamento con le star della scena contemporanea flamenca. Non solo il madrileno, beniamino del pubblico italiano, danzatore conosciutissimo e applaudito in tutto il mondo, attesa anche nell’aristocratico parterre laLuz, le cui canzoni più celebri, ‘Piensa en mí’ e ‘Un año de amor’, sono successi planetari, scelti dal regista Pedro Almodóvar per la colonna sonora del suo film ‘Tacones Lejanos’ (‘Tacchi a spillo’). Insieme asaranno aalcuni dei maggiori interpreti di, Danza Spagnola, Jota Aragonesa e Escuela Bolera. Fra questi Antonio Najarro, nome di punta nel panorama artistico iberico.