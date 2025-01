Anteprima24.it - FOTO/ Alba di fuoco a Montoro: legnaia in fiamme, Vigili del Fuoco in azione

Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino alle ore 06’00 di oggi 17 gennaio, sono intervenuti nel comune diin via Casaforte, per un incendio che ha visto coinvolta unaadiacente ad un palazzo del posto. Le due squadre intervenute dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli hanno spento leevitando che si propagassero alla vicina abite messo in sicurezza l’area, non si sono registrate persone coinvolteL'articolodiindelinproviene da Anteprima24.it.