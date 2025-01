Quotidiano.net - Fòcara, simbolo e significato dei tradizionali falò che salutano l'inverno

Dalla benedizione della terra alla celebrazione della fine del freddo, laè molto più di un semplice fuoco: essa celebra il legame tra il passato e il presente, evocando un tempo ancestrale, fatto di vicinanza alla natura, agricoltura e senso del cambiamento attraverso i ritmi stagionali. Non a caso nella seconda metà di gennaio si festeggia anche il Capodanno Cinese, profondamente legato ai cicli lunari e all’antico calendario agricolo. La parola “” in dialetto salentino indica ilche viene acceso nei tre “Giorni del fuoco” per cui è celebre Novoli. Ma non solo Puglia: è possibile incontrare idi Sant’Antonio in molti luoghi del territorio italiano.di rigenerazione e rinnovamento, qualche volta ipossono essere associati a festività e tradizioni differenti, ma in generale sono sempre connessi a un momento di cambiamento e all’auspicio della fine dell’