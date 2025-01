Ilrestodelcarlino.it - Fermo, costretta a realizzare video hard a 13 anni: denunciati 3 minori e un 19enne

Montegranaro (), 17 gennaio 2025 – L’hanno soggiogata, minacciata ea registrare una luci rosse. Poi, come se non bastasse, hanno creato una catena di diffusione tramite i canali social e hanno fatto circolare il filmino. Vittima dell’inquietante vicenda una ragazzina 13enne di Montegranaro. L’incredibile e torbida storia è stata scoperta dai carabinieri veregrensi che hanno concluso un’importante operazione volta a contrastare fenomeni di abuso ai ddi, portando alla luce un grave caso di pornografiale aggravata. L’episodio è emerso a seguito della denuncia del genitore di una ragazzina, vittima degli abusi psicologici e delle minacce. Le indagini hanno infatti fatto venire a galla che due 14enni del posto, mediante minacce, hanno costretto la vittima a registrare uncon contenuti intimi, successivamente divulgato via social ad altri coetanei, ampliando così il danno subito dall’adolescente.