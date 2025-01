Quotidiano.net - Enel e Legambiente insieme per raccogliere i rifiuti

Milano, 17 gennaio 2025 – C’è chi ha raccolto plastica e, chi ha pulito parchi, chi setacciato spiagge, chi ripristinato arredi danneggiati dal tempo e dall’incuria. La tutela dell’ambiente passa dai piccoli gesti, che quando sono fatti da tanti possono arrivare a cambiare il volto di una città, o almeno di una parte di essa. Per lanciare un segnale concreto alla comunità, anche nell’otica di provare a stimolare una sorta di circolo virtuoso di emulazione, negli ultimi mesi i volontari diVolontariato Aziendale hanno avviato un progetto di riqualificazione di parchi urbani e spiagge pensato appunto per rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali. In totale, durante l’iniziativa che si è da poco conclusa, sono stati raccolti oltre sei quintali diindifferenziati, quattro di vetro, quattro di metalli e oltre due di plastica, più trenta chili di mozziconi e cartacce.