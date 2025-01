Thesocialpost.it - Dramma a Lecce, scooter contro auto: morto Danilo Timo. Titolare di un pet store, era molto conosciuto

Un uomo di 40 anni, Danilo Timo, è deceduto in ospedale dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche a seguito di un incidente avvenuto vicino al centro di Lecce, che era proprietario di un negozio di animali in via Papatotero e residente nel capoluogo salentino, è stato coinvolto in un sinistro stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio. Le autorità stanno attualmente indagando sulla dinamica dell'incidente e ipotizzano che il 40enne possa aver perso il controllo del suo scooter a causa di un malore prima di scontrarsi con un'auto, all'altezza di viale della Libertà, proveniente dalla vicina via Carlo Massa. È certo che l'incidente ha coinvolto due veicoli: uno scooter Piaggio Medley, guidato da Timo, e una Dacia Duster condotta da un settantenne leccese.