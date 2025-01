Lanazione.it - Ditta orafa aretina presenta un gioiello: "interattivo"

Leggi su Lanazione.it

Unche immortala le emozioni per sempre. E’ la grande novità di Amen, aziendedi Arezzo, che loa Vicenza Oro, una delle fiere più importanti del settore. La nuova collezione si chiama "Emotion". Si tratta di un’innovazione unica nel mondo dei gioielli: una collezione di pendenti e bracciali, dotati di un’anima pulsante, capace di custodire i ricordi più preziosi attraverso un dispositivo brevettato. Il design raffinato si unisce a un’esperienza digitale emozionante, capace di rendere ogni pezzo un simbolo indelebile dei momenti più significativi della vita. In pratica, un ricordo che non si cancella mai. Il cliente può personalizzare ildirettamente dal proprio smartphone, associando il proprio momento emozionale cui è legato. Una volta completata la personalizzazione, i dati vengono incisi digitalmente nel