Ilfattoquotidiano.it - Cosa lascia una guerra? Su Rai 3 il viaggio de Il Fattore Umano in Iraq dove centinaia di persone hanno venduto un organo

unaalle sue spalle? Ilcon il reportage Vite a perdere di Nancy Porsia e Mario Poeta – in onda martedì 21 gennaio alle 23.15 su Rai3 – ci porta in, un Paese che può contare in media su 6 miliardi di dollari di proventi al mese dovuti al petrolio, ma che non è in grado di provvedere ai servizi essenziali per i propri cittadini. Il dissesto dell’economia irachena si incrocia con i conflitti che si sono susseguiti a partire dallacon l’Iran dal 1980, creando un’economia distorta e dipermanente. Circa il 23% degli iracheni vive in assoluta povertà edi loro avrebberoun rene o altri organi sul mercato nero. Il numero giornaliero di crimini legati al traffico d’organi è talmente alto da aver spinto il ministero dell’interno iracheno a formare un’unità speciale per concentrarsi su questo tipo di crimini.