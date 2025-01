Lanazione.it - Comune all’opera su ex Calai e Rocchetta

Leggi su Lanazione.it

GUALDO TADINO – Gennaio è un mese importante per il, perché ci sarà l’incontro con tutti i membri della Giunta regionale su temi fondamentali per la città, tra cui quelli del riuso dell’ex ospedalee del progetto. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti, affiancato dai suoi assessori, nella conferenza stampa di fine anno. Ha toccato tante altre problematiche: quella del futuro della Saxa Gualdo, ex Tagina, e dei suoi dipendenti, con l’assemblea degli azionisti che il 21 gennaio dovrà prendere delle decisioni; la Raeegest, che gestiva il servizio dei rifiuti di materiale elettrico, è stata rilevata da una azienda della provincia di Matera, che ha un piano di rilancio. In questo quinquennio verranno completati tutti i lavori in atto, con particolare riferimento a quelli finanziati con i fondi del Pnrr che dovranno essere conclusi entro il 2026; verrà completata l’impiantistica sportiva.