Iodonna.it - Compie oggi 11 anni Mia Tindall, la nipotina di Anna d’Inghilterra e amica del cuore della principessa Charlotte, che in lei ha trovato una “sorellina”

Sono cuginette inseparabili, lae Mia. A Natale hanno passeggiato insieme a Sandringham, l’estate scorsa hanno approfittato delle vacanze a Balmoral per passare intere settimane lontane da tutti. Eche Mia celebra i suoi 11nella residenza di famiglia a Gatcombe Park – vicina alla nonna,, 9, è l’invitata numero uno alla sua festa di compleanno. George escatenati: cantano e ballano al concerto per re Carlo X Leggi anche ›e Louis: davanti alla tv per la finale degli Europei con le magliette personalizzate Mia, la “La loro amicizia è nata quandoera ancora molto piccola e Mia, di duepiù grande, giocava a fare la babysitter.