Chi era Cesare Madaschi, prima vittima della strada del 2025 in Bergamasca

Gorlago. Aveva 47 anni, ladi questo. L’uomo, residente a Gorlago, è morto giovedì pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in seguito a un grave incidente la notte. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, i funerali si terranno lunedì alle 15 nella parrocchiale del paese.L’incidenteIl dramma intorno all’1,45 in via Bolis, al confine con Trescore Balneario.era al volantesua Ford Puma. Dopo avere effettuato una curva a gomito, si è schiantato contro il muretto di cinta di una casa. La sua abitazione, in via Fantoni, distava solo qualche centinaio di metri.Cosa abbia causato l’incidente, non è chiaro: forse un malore, forse una distrazione, ancora un colpo di sonno come ipotizza la sorella Barbara.