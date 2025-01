Ilrestodelcarlino.it - Cesena, assalto alla Samp. A casa di Mignani: "Voglio fare punti e ritrovare spensieratezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Magari per un momento ci potrà essere l’emozione di tornare nella città natale, dentro lo stadio nel quale hai vissuto belle giornate; ma sarà solo un momento perché Micheleè concentrato sule su come mettere alle spalle un momento piuttosto delicato. Infatti quando la domanda verte sul clima che si aspetta di trovare questa sera al ’Marassi’ vista anche la grande attesa del pubblico per una vittoria che ladoria aspetta da undici turni, il tecnico delsi fa subito pragmatico. "Dobbiamo pensare a noi stessi e a disputare una grande partita - è la sua analisi - Dobbiamo ripartire dal secondo tempo col Cittadella, quando si sono viste intensità e la giusta voglia di vincere". La squadra di Leonardo Semplici sta innestando forze nuove in arrivo dal mercato. "Penso che cercheranno di partire forte anche per provare a spaventarci e portare i tifosi dloro parte: dobbiamo essere pronti a tutto, sarà una battaglia sportiva.