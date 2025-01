Universalmovies.it - Captain America 4 | Nuovi poster ed uno spot da urlo

: Brave New World continua il lungo percorso che lo porterà nelle sale da febbraio, ed ovviamente il viaggio passa per la sontuosa campagna promozionale.Nella giornata odierna, a tal proposito, i Marvel Studios hanno aperto la prevendita ticket negli USA accompagnandola con il lancio di un nuovo spettacolarepromozionale ricco di sequenze inedite. Allo stesso modo, le principali catene cinematografichene (IMAX, RealD, Fandango etc) hanno diffuso in rete i solitia tema in vista dell’uscita in sala.Nei giorni scorsi, invece, Sebastian Stan (Bucky/Soldato d’inverno nell’MCU) ha fatto chiarezza riguardo la sua presenza in: Brave New World, trovate le sue dichiarazioni nel nostro articolo qui.? Tickets are now on sale for Marvel Studios' #BraveNewWorld ? Experience it only in theaters February 14.