Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Josè Mourinho vuole portare Pavlovic al Fenerbahce: la risposta di Furlani

chiede alun colpo in difesa sul: piacedel, ma Furlani ha le idee ben chiare.Dalla Turchia arriva un’importante indiscrezione di mercato che vede protagonista il. Il difensore rossonero Strahinjasarebbe, infatti, finito nel mirino del, con il tecnicoche avrebbe messo il centrale serbo in cima alla lista dei desideri per questa sessione invernale di. Ricordiamo ilaveva acquistatoin estate dal Salisburgo per 18 milioni di euro più 2 di bonus.Dopo un inizio di stagione con diverse presenze dal primo minuto, il difensore è un po’ sceso nelle gerarchie prima di mister Paulo Fonseca e adesso in quelle di Sergio Conceiçao, che non gli ha ancora concesso del minutaggio.