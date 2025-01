Tvplay.it - Boom Napoli, il colpo ora è più vicino: spunta un segnale importante

Ilpronto a regalare a Conte l’erede ideale di Kvaratskhelia. Il top player si avvicina: arrivata la svolta tanto attesa dal club.Khvicha Kvaratskhelia, ormai, appartiene al passato. Il, ora, si prepara a voltare pagina e ad investire subito i proventi della cessione del 23enne georgiano al Paris Saint Germain (70 milioni più 5 di bonus) al fine di consegnare ad Antonio Conte, in tempi brevi, un’altra ala sinistra di comprovata qualità e abituata a disputare gare di alto livello. Già scattati i contatti per il profilo ritenuto ideale, con il direttore sportivo Giovanni Manna pronto a piazzare subito il blitz decisivo in modo tale da accontentare il proprio allenatore., ilora è piùun– TvPlay.it (LaPresse)Il nome è quello di Alejandro Garnacho del Manchester United, protagonista fin qui di una stagione agrodolce.