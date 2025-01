Terzotemponapoli.com - Bonanni: “Oggi il Napoli è più forte, per l’Atalanta ultimo treno Scudetto. Partita importante!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Massimo, ex calciatore e tecnico, a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di Tmw Radio, ha parlato del turno di Serie A. Queste le sue parole:Fiorentina, Palladino rischia col Torino secondo?“Ha ingannato il trend positivo precedente, ma credo che Raffaele stia facendo un buonissimo lavoro. Il gioco ora sta venendo un po’ meno, è una squadra che doveva lottare per quelle posizioni, lo sta facendo. Ma se lo mandi via chi prendi? Tudor? non so”.Juventus, che fare con Cambiaso?“Sarebbe un colpo di scena se la Juve non lo manda via a certe cifre. E’ una cifra spropositata per quel calciatore. Pensare che sia dato via anche a 60-65 mln sono davvero tanti. La Juve deve pensare di darlo via, ma deve sostituirlo con un altro che può fare come lui più ruoli. Per me è da cedere”.