Bere ora fa paura Corsa all’etilometro | | Boom di richieste E le scorte sono finite

Con le recenti modifiche al Codice della Strada, che inaspriscono le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, le vendite di etilometri portatili hanno registrato un netto incremento in alcune farmacie della città. Mentre molti eserciziriusciti a soddisfare la domanda, altri segnalanoesaurite e ritardi nelle consegne. Alberto Lattuneddu, titolare della farmacia Malpezzi e presidente provinciale di Federfarma, conferma il forte incremento delle, in particolare durante le festività e nei fine settimana. "I dispositivi più richiestiquelli monouso a cannula, che costano circa 3 euro, e i digitali, venduti a 35-40 euro. Tra il 15 e il 31 dicembre – prosegue – abbiamo venduto diverse centinaia di pezzi, in prevalenza etilometri usa e getta. La clientela è composta soprattutto da giovani e adulti fino ai 50 anni, con pochissimi over 60".