Baseball formato famiglia. Brilla la dinastia Monda

Una, ie uno sport, il. Una passione che si declina in diverse società del batti e corri della città metropolitana, dagli Athletics agli Yankees di San Giovanni in Persiceto, da Sasso Marconi alla Virtus Ozzano per chiudere con il Longbridge. In principio Mario, 56 anni, originario di San Giovanni in Persiceto. Mancino, esterno e all’occorrenza prima base, Mario ha giocato fino al 2013, dividendosi tra Yankees, Modena, Sasso Marconi e Athletics. Attualmente è il manager degli Yankees San Giovanni in Persiceto, in serie C. Lavora nelle Forze dell’Ordine. Il figlio Mirco, 34 anni, è destro. Esterno, ricevitore e, all’occorrenza interno. Ha giocato negli Yankees e per due stagioni, nel 2010 e 2011 è stato compagno di squadra del papà. Operaio metalmeccanico, dal 2020 – per lui anche una parentesi nella Virtus Ozzano – è tornato negli Athletics.