Aviaria, gatto contagiato nel Bolognese: viveva a stretto contatto con il pollame di un allevamento familiare risultato infetto

È il primo caso in Italia di contagio tra specie diverse. A Valsamoggia, in provincia di Bologna, è stato riscontrato un caso di influenzain un. Il felino – spiega la Regione Emilia-Romagna-con ildi un piccoloche era già: l’infezioneaveva comportato, come previsto dalla normativa, la soppressione di tutto ilpresente. La positività nelè stata diagnosticata dalla sede di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e confermata dal Centro di Referenza Nazionale per l’influenza. Casi del genere erano già stati riscontrati negli Usa e in altri Stati.“Nessuna novità e nessun allarme- ha commentato Pierluigi Viale, professore di Malattie Infettive del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli studi di Bologna e direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola -.