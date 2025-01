Assegnati a Pagani i riconoscimenti della XIII edizione del premio giornalistico Nazionale “Mimmo Castellano”

Leggi su Ildenaro.it

Grande successo per la(Sa) delalla memoria di, organizzato dall’Associazione Stampa Valle del Sarno. Un evento importante per l’Informazione e per il Giornalismo italiano. Un appuntamento atteso e condiviso da Colleghi ed Autorità. L’indimenticatoè stato SegretarioaggiuntoFederazioneStampa italiana; ha fatto parte del Sindacato dei giornalisti; è stato vicepresidente dell’Ordine dei GiornalistiCampania. L’2025 è stata dedicata ai 100 anniRadio. Premiate 4 emittenti radiofoniche: Radio Alfa, Radio Primarete, Radio Ufita e Radio Siani. Eccellente la partecipazione degli studenti dei due Istituti scolastici, l’IIS di Scafati e il liceo artistico di Nocera Inferiore; gli alunni sono stati premiati nel corsoserata.