Bergamonews.it - “Alla moglie insulti e botte e due notti costretta a dormire in garage”: 44enne a processo

Azzano San Paolo. Sarebbe stata maltrattata per dieci anni, insultata, picchiata. Per un paio di, nell’estate del 2022, il marito l’avrebbein, o le avrebbe vietato di cenare, mandandola a letto digiuna. Quando poi la donna, 33 anni, ha intrecciato una relazione extraconiugale, lui le avrebbe preso di nascosto il telefonino scaricando le conversazioni con l’amante e le foto intime che lei gli mandava, minacciandola di mostrarle ai genitori di lei, ai loro due figli minori e di renderle pubbliche sui social.Nell’ottobre 2022 la donna, dopo aver sporto denuncia, è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai suoi due figli. “Ora sto bene. Mi sono rifatta una vita, ho trovato lavoro, mi sono comprata una macchina. Non ho più contatti con il mio ex marito ma voglio che i miei figli continuino a vedere il loro papà.