Alice nel Paese delle Meraviglie diventerà nuovo film in versione anime

nelinL’amato romanzo per bambini di Lewis Carroll,nel, sta per entrare nel mondo degligiapponesi. Per la gioia dei fan di tutto il mondo, è stato annunciato ufficialmente il primo adattamentodel racconto classico, intitolatonel-Dive in Wonderland-. L’ambizioso progetto, il cui debutto è previsto per il 29 agosto 2025, è diretto dall’acclamato regista Toshiya Shinohara, mentre la sceneggiatura è firmata dalla famosa scrittrice Yuko Kakihara. Lo Studio P.A. Works, noto per la sua splendida animazione, darà vita a questa rivisitazione delcon dettagli mozzafiato.Secondo @SugoiLITE su X, questo adattamentodinelpromette di combinare il mondo stravagante e surreale di Lewis Carroll con la narrazione unica e l’estro artistico per cui glisono famosi.