Acerbi presente in Inter-Empoli Calciomercato i nomi in orbita | Inter Chat LIVE

Inter-news.it - Acerbi presente in Inter-Empoli. Calciomercato, i nomi in orbita

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Riflettiamo insieme sul pareggio dell’contro il Bologna nell’ultima sfida di Serie A.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Il principale argomento sarà chiaramente il prossimo impegno segnato in calendario, ossia la sfida di San Siro contro l’. Dunque situazione infortunati, giocatori recuperati (come Francesco), ma anche il mercato, con Davide Frattesi (anche lui non al meglio in vista della sfida con l’) e tanto altro ancora.