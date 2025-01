Nerdpool.it - ACAB: Episodi e durata della nuova serie Netflix

Leggi su Nerdpool.it

La, disponibile sudal 15 gennaio 2025, ha subito catturato l’interesse del pubblico per la sua trama intensa e i temi di grande attualità che esplorano le dinamiche all’interno delle forze di polizia. Composta da 6, ciascunodi circa 45-50 minuti, lasi sviluppa su un formato che permette di affrontare in profondità le vicende dei protagonisti, mentre esplora i dilemmi morali e le difficoltà che i poliziotti si trovano ad affrontare nel loro lavoro quotidiano.Ambientata a Roma,segue le storie di un gruppo di poliziotti del Reparto Mobile, i cui legami personali e professionali vengono messi alla prova in un contesto caratterizzato da corruzione, violenza e disillusione. Lanon si limita a raccontare la violenza che questi agenti affrontano quotidianamente, ma si concentra anche sui conflitti interiori, sulle scelte difficili e sull’omertà che permeano l’ambiente di lavoro.