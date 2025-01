Inter-news.it - Zazzaroni: «Inter, se fai questi 3 cambi l’avversario prende fiducia»

ha commentato il pari trae Bologna di San Siro, concentrandosi in particolare suimossi da Simone Inzaghi.DIFFERENZA – A commentare il pareggio trae Bologna a San Siro, ci ha pensato Ivan: «L’non ha vinto. L’adesso è a tre punti dal Napoli e le manca sempre una partita, quella di Firenze. Quella di Bove. L’è la più forte, sapretare tutti i generi e i copioni, ha Lautaro e Thuram, Barella, Bastoni e Dimarco e se a un certo punto le togli Lautaro, Dimarco e Bastoni per Taremi, Carlos Augusto e Buchanan – quando le mancano Calhanoglu e Mkhitaryan – qualsiasi avversario si sora respirare di nuovo e bene e guadagna in. L’conta, mentre il Bologna sconta la propria realtà periferica. Però il Bologna. Però il Bologna (anche) ieri ha giocato una grande partita, a lungo meglio dei campioni: alla fine registro 14 conclusioni (con un palo di Moro) per Italiano e 12 per Inzaghi».