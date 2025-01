Uomini e campioni | un ricordo di Alvaro Recoba

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tutte le attenzioni sono per lui, tutti sono andati a vedere il più forte giocatore del mondo, tutti per Ronaldo. Nessuno sa che di lì a poco un altro ragazzo sarebbe andato a firmare il suo contratto con l’Inter. È un uruguaiano, bruttissimi capelli a caschetto, occhi a mandorla e dentoni, come il fenomeno.Il suo nome è, per gli amici “El Chino” proprio per via di quei suoi occhi a mandorla che lo fanno sembrare un cinese più che un sudamericano. Moratti se ne innamora guardando tutte le cassette del Nacional di Montevideo tra cui el mejor gol del mundo. Un sinistro così educato non lo si vede spesso: 7 miliardi versati nelle casse degli uruguaiani e l’operazione si conclude velocissima e sottotraccia rispetto alla più acclamata operazione Ronaldo.Un mese più tardi, il 31 Agosto, l’Inter fa il suo esordio in campionato.