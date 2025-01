Thesocialpost.it - Ucraina, esplosioni a pochi metri dal ministro Crosetto in visita

Leggi su Thesocialpost.it

Sirene anti-aeree edsono scattate improvvisamente a Kiev durante ladel primobritannico, Keir Starmer e ildella Difesa Guido. Starmer era giunto a sorpresa inKiev, nella sua primada premier britannico, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e firmare un trattato bilaterale che celebri i 100 anni di partnership con l’.Leggi anche: Tregua Hamas-Israele, arriva l’improvvisa doccia fredda: l’accordo rischia di saltare, cosa succedeCome spiegato da Downing Street, “il Regno Unito e l’firmeranno una storica partnership lunga 100 anni per approfondire i legami in materia di sicurezza e rafforzare il nostro legame per le generazioni future”, si legge in una nota., anche lui a Kiev per unaufficiale in, ha effettuato una serie di incontri istituzionali.