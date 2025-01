Lapresse.it - Tregua Israele-Hamas, sopravvissuto al rave: “Felice per ostaggi ma dubbi su pace duratura”

“Sono davvero molto, non vedo l’ora che glitornino a casa. Anche se non si può mai credere adfino in fondo, ritengo che questa sia finalmente la volta buona. Sono molto ottimista”. Lo afferma a LaPresse Tomer Tzadik,al‘Nova Festival’ del 7 ottobre 2023. In quell’occasione il giovane rimase seriamente ferito a un braccio.Tzadik parla poi di quello che sarà il processo di riabilitazione fisica e psicologica per gliche torneranno in patria sani e salvi: “Il duro lavoro per loro inizierà dopo la liberazione, quello che mi sento di dirgli è: state vicini ai vostri familiari, ai vostri affetti e non abbiate paura. Tutti vi vogliono aiutare”. Quanto al futuro, “spero che lain Medioriente possa essere, ma non sono ottimista”, sottolinea, “la cosa che più mi preoccupa non è quello che accadrà ora, ma quello che può accadere nei prossimi anni, quandoavrà la possibilità di riorganizzarsi”.