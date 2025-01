Movieplayer.it - Timothée Chalamet: multa da 80 dollari per aver parcheggiato male la bici sul red carpet di A Complete Unknown

Leggi su Movieplayer.it

Rapida ed ecologica, lacletta ha permesso adi arrivare in tempo alla premiere del suo ultimo film nonostante un terribile ingorgo, ma non gli ha risparmiato unaper parcheggio errato del mezzo. Neppure le star sfuggono alla lunga mano della giustizia inglese.ha optato per un mezzo di trasporto ecologico, lacletta, per sfuggire al traffico inglese approdando in tempo sul redlondinese di A. L'attore, però, non ha fatto i conti col rigido codice della strada. Così dopo la premiere del biopix su Bob Dylan,si è visto recapitare unada 65 sterline (circa 80) perlain modo non corretto. "È ecologico!" ha spiegatonel talk show francese Quotidien- illustrando il motivo per cui è saltato sulla